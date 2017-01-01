Поиск объекта по номеру

В формате PDF В формате ZIP (оригинальный файл с ЭЦП от Росреестра)

03:24:034406:342_XZP.zip В выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости содержится информация: – Полная история собственников недвижимости с 1998 года

– Даты регистрации прав

– Даты прекращения прав

– О текущем собственнике

В формате PDF В формате ZIP (оригинальный файл с ЭЦП от Росреестра)

03:24:034406:342_SOPP.zip В выписке из ЕГРН о переходе прав на объект содержится информация: – О текущем собственнике

– О наличии залогов, запретов на перерегистрацию

– Кадастровая стоимость объекта