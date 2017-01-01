Поиск объекта по номеру

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Например: 03:24:034406:342

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Стоимость выписки из ЕГРН (об основных характеристиках или о переходе прав) составляет всего 150 руб
Получение информации
После получения ответа из официальной базы Росреестра, выписка будет отправлена Вам на e-mail в форматах PDF, ZIP и HTML
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Образец выписки

В формате PDF
В формате ZIP (оригинальный файл с ЭЦП от Росреестра)
В выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости содержится информация:
– Полная история собственников недвижимости с 1998 года
– Даты регистрации прав
– Даты прекращения прав
– О текущем собственнике
В формате PDF
В формате ZIP (оригинальный файл с ЭЦП от Росреестра)
В выписке из ЕГРН о переходе прав на объект содержится информация:
– О текущем собственнике
– О наличии залогов, запретов на перерегистрацию
– Кадастровая стоимость объекта
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Способы оплаты

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*Минимальное время получения выписки — 5 минут.
Среднее время получения — 1-3 часа.
Максимальное время — 3 суток.
Время получения зависит от скорости обработки запроса Росреестром.
Если Вы не получили выписку по прошествии 3 суток, мы вернём Вам деньги.
Техническая поддержка сервиса: support@egrnsite.ru
Горячая линия Росреестра: 8 (800) 100-34-34
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